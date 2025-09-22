در راستای طرح «ایران جان» و به‌منظور معرفی شگفتی‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر خراسان جنوبی، تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط در استان در حال آماده‌سازی برنامه‌ها و محتوای ویژه‌ای برای پخش در رسانه‌های سراسری و استانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت:تولیدات محتوایی در صدا و سیما از حالا آغاز شده است و تیم‌های تولید در حال آماده‌سازی برنامه‌ها و تیزر‌هایی هستند که در ماه‌های آینده به شبکه‌های سراسری و استانی ارسال خواهند شد.

آینه دار ضمن اشاره به اهمیت این طرح، بر لزوم آمادگی تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

وی گفت:تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید آرشیو تولیدات خود را برای پخش در هفته میراث فرهنگی آماده کنند. این برنامه‌ها به نوعی فرصت مناسبی است تا هماهنگی‌های لازم انجام شود و با آمادگی کامل وارد مرحله اجرایی شویم.

مدیرکل صدا و سیمای استان همچنین بر لزوم نظارت و هماهنگی دقیق‌تر در روند تولید و ارزیابی محتوا تأکید کرد و گفت: برای نظارت بر تولیدات هر حوزه، مسئولانی معرفی خواهند شد که بر کیفیت و نظم برنامه‌ها نظارت داشته باشند.

آینه دار افزود: در راستای معرفی هرچه بهتر شهرستان‌های مختلف استان، تولیدات کوتاه مناسب هر شهرستان نیز ضروری است. این تولیدات به‌منظور پخش در شبکه‌های مختلف سراسری و استانی آماده خواهند شد تا تصویری جامع و زیبا از همه شهرستان‌های استان خراسان جنوبی به مخاطبان نشان داده شود.

ایران جان که قرار است در نیمه آبان ماه ۱۴۰۳ به خراسان جنوبی سفر کند، فرصت مناسبی است تا استان بتواند زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی خود را به نمایش بگذارد و در سطح ملی شناخته شود.