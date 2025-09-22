

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، استاندار کرمانشاه بااشاره به اینکه در روز اول مهر جامعه شاهد شور و جنب‌وجوش علمی است گفت :برای تسهیل حضور والدین در کنار فرزندانشان، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در این روز تا ساعت ۹ صبح شناور خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند شخصاً دانش‌آموزان را همراهی کنند.

به همین منظور همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های خود را برای پشتیبانی از آموزش و پرورش تنظیم کنند تا آغاز سال تحصیلی با نشاط، منظم و شاداب برگزار شود.

حبیبی با تأکید بر اینکه پروژه مهر مهم‌ترین برنامه پیش‌روی استان است، افزود: شروع سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۳۴۶ هزار دانش‌آموز معادل ۱۷.۵ درصد جمعیت استان یک رویداد بزرگ و پر اهمیت است.

طی بخشنامه‌ای که از طرف استانداری کرمانشاه صادر شده ساعت شروع به کار مدارس ابتدایی 8 صبح و ساعت شروع به کار مدارس متوسطه 7:30 صبح اعلام شده