\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u00a0\u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u060c \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u060c \u0633\u0647 \u0646\u0647\u0627\u0644\u00a0\u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0633\u0641\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0642 \u0642\u0644\u0627\u00a0\u06a9\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\n\n