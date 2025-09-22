به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صاحبان صنایع معدنی با توجه به ناترازی برق، مجبور به خرید ژنراتور شدند، اما اکنون در تامین سوخت این دستگاه‌ها دچار مشکل هستند.

وی با بیان اینکه تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۴ با وجود میزان سوخت تخصیصی دو سال پیش، امکان‌پذیر نخواهد بود، ادامه داد: واحد‌های صنایع معدنی در شهرک صنعتی، دو روز کامل بدون برق هستند و هیچ حمایتی از آنان نمی‌شود و ادارات بیمه و مالیات نیز با واحد‌ها در این شرایط همراهی نمی‌کنند.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با نمایندگان مجلس در تهران، خواستار تفکیک معادن کوچک از معادن بزرگ و بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی شد.

وی اظهار کرد: در پایتخت نگاه‌ها بیشتر معطوف به تامین منابع ارزی است، حال آن که استان‌ها به دنبال یافتن راهکار‌هایی برای تاب‌آوری و رفع مشکلات جاری هستند.

به گفته او، شرایط موجود ایجاب می‌کند که معادن کوچک در سیاست‌گذاری‌ها جایگاهی مستقل از معادن بزرگ داشته باشند و همچنین حقوق دولتی به‌طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

نازپرور با انتقاد از روند فعلی تخصیص حقوق دولتی افزود: بیش از ۹۳ درصد این منابع در حوزه دولتی مصرف می‌شود و تنها هفت درصد به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد

ضرورت حل مشکلات سوختی معادن

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت حل مشکلات سوختی معادن، گفت: در نشستی با حضور شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح سهمیه سوخت ارائه شد.

زهرا سپهری اضافه کرد: جابه‌جایی سهمیه‌های مازاد کشاورزی و حمل‌ونقل به بخش صنعت از جمله این پیشنهاد‌ها است، اما تحقق این راهکار‌ها مستلزم پیگیری مدیر کل صمت و حمایت استاندار است.

وی با اشاره به چالش‌های سوختی معادن گفت: سهمیه فعلی صرفاً برای عملیات برداشت درنظر گرفته می‌شود و نیاز واحد‌های «کانی‌آرایی» نادیده گرفته شده است.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان با اعلام آمادگی شرکت‌های پخش برای تامین سوخت بیشتر معادن با ذخیره عمیق، بر ضرورت تعریف سهمیه جداگانه برای دیزل‌ژنراتور‌ها در شرایط ناترازی برق تاکید کرد.

سپهری پیشنهاد داد، شرکت برق و شرکت‌های توزیع، فهرست دیزل‌ژنراتور‌های وارد شبکه را تهیه کنند تا وزارت نفت سهمیه مستقلی برای آنها اختصاص دهد.

تامین سوخت واحد‌های معدنی، مسئله‌ای قابل حل است

نماینده دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز تامین سوخت واحد‌های معدنی را مسئله‌ای قابل حل دانست و گفت: لازم است فرآیندی طراحی شود تا تشکل‌های معدنی، بررسی‌های کارشناسی را انجام دهد و نتایج آن به اتاق بازرگانی و استانداری منعکس شود.

سیدرضا علوی افزود: این موضوع می‌تواند در ستاد تسهیل و در چهارچوب قوانین حمایت از تولید مورد بررسی قرار گیرد و به نتیجه برسد.

کاهش شدید سهمیه سوخت معادن استان

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به کاهش شدید سهمیه سوخت معادن استان گفت: مصرف ماهانه معادن خراسان رضوی حدود ۱۴ میلیون لیتر است؛ اما سهمیه اختصاص‌یافته بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین به پنج تا هشت میلیون لیتر کاهش یافته است؛ این کاهش حدود ۵۰ درصدی، مدیریت صحیح فعالیت‌های معدنی را غیر ممکن ساخته است.

علی امیدوار افزود: شرکت نفت سهمیه سوخت را بر اساس آمار‌های ثبت‌شده در سامانه تعیین می‌کند؛ در حالی که این آمار با میزان واقعی تولید معادن مطابقت ندارد و همین مسئله موجب بروز مشکلات متعدد برای معادن فعال شده؛ حتی در برخی موارد سهمیه ماه گذشته نیز به طور کامل تامین نشده است.

وی پیشنهاد داد، یک نشست کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های معدنی، کارشناسان تخصصی و دستگاه‌های مرتبط برگزار تا خروجی آن به عنوان مصوبه‌ای با ارقام مشخص به شرکت نفت ارائه شود؛ چنین اقدامی ضمن رفع مشکلات موجود، زمینه پاسخگویی بهتر در برابر نهاد‌های نظارتی و جلوگیری از آسیب به بخش معدن استان را فراهم خواهد کرد.

۴۸ نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آنها آوازه جهانی دارند.