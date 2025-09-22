پخش زنده
نخستین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی با هدف معرفی ظرفیتهای معدنی، جذب سرمایهگذاران و توسعه همکاریهای فناورانه در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: این نمایشگاه ۲ تا ۵ مهرماه در محل نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار میشود و فضای مناسبی به فعالان حوزه معدن، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و فناور ارائه خواهد داد تا جدیدترین دستاوردها، فناوریها و پروژههای صنعتی خود را عرضه کنند.
همدان با ۲۸۰ معدن فعال، ۳۱ نوع ماده معدنی و ۲۴ نوع سنگ زینتی، یکی از استانهای شاخص کشور در منابع زیرزمینی است.