اعمال هزینه ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواستهای جدید روادید H-۱B از سوی رئیسجمهور آمریکا، تهدیدی جدی برای بخش خدمات فناوری اطلاعات هند به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار به شمار میرود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از دهلی نو، روزنامه هندو با بررسی این موضوع نوشت:صنعت فناوری اطلاعات هند به شدت به اعزام مهندسان ماهر به محل طرحهای مشتریان در ایالات متحده وابسته است.
این افزایش ناگهانی هزینه، شرکتهای برونسپاری هندی را با افزایش چشمگیر هزینههای عملیاتی مواجه کرده و آنها را ناچار میسازد مدل سنتی چرخش نیروی انسانی در محل طرحها را بازنگری کنند. با توجه به اینکه حدود ۵۷ درصد درآمد صنعت IT هند از بازار آمریکا تأمین میشود، کاهش حاشیه سود و بروز اختلال در اجرای پروژهها از اصلیترین پیامدهای این سیاست خواهد بود.
شرکتهای بزرگ فناوری هند از جمله Tata Consultancy Services، Infosys و Wipro اکنون در تلاشاند با تمرکز بر خدمات از راه دور و همچنین استخدام نیروهای محلی آمریکایی اثرات این تصمیم را به کمترین حد برسانند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند این سیاست میتواند به محدود شدن نقشهای حضوری، ایجاد تأخیر در آغاز پروژهها و بازنگری قراردادهای فناوری منجر شود.
رهبران صنعت و وکلای مهاجرت نیز پیشبینی میکنند که هزینه سرسامآور روادید، تعداد متخصصان خارجی واجد شرایط H-۱B را کاهش داده و این روادید را به نقشهای حیاتی محدود خواهد کرد. این تغییر نهتنها تحقق «رویای آمریکایی» هزاران نیروی فناوری هندی را تهدید میکند، بلکه احتمالاً موجی از شکایتهای حقوقی علیه دولت آمریکا به همراه خواهد داشت.
اجرای ناگهانی این قانون باعث سردرگمی و بلاتکلیفی شده است؛ بسیاری از دارندگان روادید، برنامههای سفر خود را لغو کرده یا مجبور به بازگشت فوری به ایالات متحده شدهاند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
به گفته تحلیلگران، صنعت IT هند که پیشتر تحت فشار تنشهای ژئوپلیتیکی و موانع تعرفهای با کندی رشد مواجه بود، اکنون با چالشی تازه روبهروست و شرکتها برای بقا ناگزیرند مدلهای کسبوکار خود را بازطراحی و با شرایط جدید سازگار کنند.