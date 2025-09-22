پخش زنده
مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست از سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به چین برای شرکت در پنجمین همایش جهانی ذخیرهگاه زیستکره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این همایش هر ده سال یکبار برگزار میشود و امسال از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵) در چین برگزار خواهد شد. هدف اصلی این نشست یکپارچهسازی اولویتها، تقویت همکاریهای بینالمللی و بازتعریف اقدامات جهانی برای آینده پایدار است.
در این همایش موضوعات مهمی مانند نقش ذخیرهگاههای زیستکره در دستیابی به پایداری جهانی بررسی میشود و چالشهای مرتبط با آن، در چارچوبهای بینالمللی همچون توافق جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال و توافقنامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی مطرح خواهد شد.
شینا انصاری معاون رئیس جمهور به همراه هیئت اعزامی، با دعوت یونسکو در این کنگره شرکت خواهد کرد و علاوه بر سخنرانی در نشست سطح عالی، دیدارهای دوجانبهای با وزرا و مقامات عالی شرکتکننده خواهد داشت.
همچنین در حاشیه کنگره بازدیدهایی از زیرساختهای انرژیهای نو، مدیریت پسماند و زیرساختهای اقتصاد سبز کشور چین انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استانها با اشاره به جایگاه ایران در مدیریت ذخیرهگاههای زیستکره، گفت: «ایران از کشورهای پیشرو در ایجاد مدلهای مدیریت مشارکتی ذخیرهگاههای زیستکره است و تاکنون ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره شامل تالابی، دریایی-ساحلی، بیابانی-کویر و کوهستانی در سازمان یونسکو به ثبت رسانده است.»
این حضور درهمایش جهانی، فرصتی برای ایران فراهم میکند تا در سطح بینالمللی نقش خود را در حفاظت از منابع زیستی و توسعه پایدار به نمایش گذاشته و همکاریهای خود را در این زمینه گسترش دهد.