به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ایمان زارعی افزود: سفر‌های تابستانی و گرمای هوا از مهم‌ترین دلایل کاهش به مراکز انتقال خون است و در حال حاضر مراکز با کاهش ذخایر خون رو‌به‌رو شدند.

وی گفت: با ادامه این روند ذخایر خونی استان در چند روز آینده با کاهش روبه رو می‌شود و اکنون به همه گروه‌های خونی در استان نیاز است.

هرمزگان روزانه به طور متوسط به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون نیاز دارد.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشاره به اینکه حدود دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد گفت: ۶۵ درصد مصرف خون در استان به بیماران خاص اختصاص دارد و عمر خون‌های بیماران تالاسمی ۳۲ تا ۴۵ روز است.

همچنین خون اهدایی برای عمل‌های جراحی، مصدومان حوادث جاده‌ای و مادران باردار هم استفاده می‌شود.

وی گفت: داوطلبان ۱۸ تا ۶۰ سال با وزن دستکم ۵۰ کیلوگرم می‌توانند به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

پایگاه‌های انتقال خون در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و میناب هم در دو نوبت صبح و عصر آماده خدمات رسانی است.

آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یکبار می‌توانند خون اهدا کنند.