وزیر ارتباطات در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، ایثارگران و جانبازان، فرهنگ مقاومت را میراثی ماندگار دانست که امروز نیز الهام‌بخش ملت ایران در برابر تهدید‌ها و تجاوز‌های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات با اشاره به ایستادگی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در دفاع مقدس ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، فرهنگ ایثار و انسجام ملی را رمز پیروزی و سربلندی ایران اسلامی دانست.

متن کامل پیام وزیر ارتباطات به این شرح است:

آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و دشمنی‌های بیگانگان و تجلی ایمان، غیرت و رشادت رزمندگانی است که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و استقلال امروز میهن را رقم زدند.

هشت سال دفاع مقدس، مکتبی از فداکاری و درس بزرگی از مقاومت برای همه نسل‌هاست؛ مدرسه‌ای که در آن مفهوم واقعی وحدت ملی، ایمان و اعتماد به توان داخلی به منصه ظهور رسید. این فرهنگ مقاومت همچنان زنده است و ملت ایران بار دیگر در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نشان داد که با اتکا به ایثار و انسجام ملی، توان ایستادگی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز را دارد.

ملت ایران همواره قدردان جانفشانی‌های شهیدان، جانبازان و ایثارگرانی است که با نثار جان و هستی خویش، عزت و سربلندی ایران اسلامی را پاس داشتند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و ادای احترام به خانواده‌های معظم آنان، آغاز هفته دفاع مقدس را به ملت شریف ایران تبریک گفته و امیدوارم با الهام از فرهنگ مقاومت و ایثار، در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام‌های بلندتری برداریم.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات