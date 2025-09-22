پخش زنده
۱۰ عنوان کتاب در هفته دفاع مقدس در همدان رونمایی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان از برگزاری بیش از ۳ هزار برنامه طی هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در این هفته ۱۰ عنوان کتاب نیز رونمایی خواهد شد.
آقای مهدی ظفری تصریح کرد: ۵۴ مناسبت ملی و ۶۳ مناسبت ملی استانی در حوزه دفاع مقدس وجود دارد که همه ساله برنامههای مختلفی در این ایام برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی، یگانهای نظامی و انتظامی و تشکلهای مردمی پای کار آمدند تا در این ایام مناسبتها بهتر برگزار شود، گفت: در سطح استان همدان ۲۳۰ عنوان برنامه با فراوانی ۳ هزار و ۸۰۰ مورد در سطح استان برگزار خواهد شد که ۹ کمیته تخصصی وظیفه راهبری و هدایت برنامهها را از ابتدا تا انتهای سال بر عهده دارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان از رونمایی ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در این هفته خبر داد و گفت: این کتابها شامل عناوینی، چون در سایه دیوارها، ماهی ماندند تا شهادت دهند، من ابراهیم نیستم و. است که در شهرستانها نیز برنامه رونمایی انجام میشود.
وی بیان کرد: سال گذشته ۶۳ عنوان کتاب در حوزه کودک، نوجوان، خاطرهگویی و داستان و شعر دفاع مقدس چاپ شد و امسال نیز ۱۰ عنوان در ۱۰ شهرستان رونمایی میشود.
ظفری از برگزاری همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت در سطح استان و همه شهرستانها خبر داد و گفت: پیشبینی میشود چهار هزار نفر در برنامهها شرکت کنند.
وی با بیان اینکه زنگ مقاومت در مدارس به صدا در خواهد آمد، گفت: امسال در یکهزار مدرسه راویان دفاع مقدس حضور خواهند داشت و روایتی از دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه را برای دانشآموزان خواهند داشت.
ظفری به برگزاری یادواره شهدا در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: برپایی میز خدمت توسط دستگاهها و ادارات و پویش پرچم به عنوان نماد اتحاد و انسجام از دیگر برنامهها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در حوزه پژوهشی با موضوع پرچم مدنظر قرار دارد، افزود: فضاسازی مساجد و مدارس و ادارات، افتتاح پروژههای عمرانی یادمان شهید ۱۶ ساله گمنام، یادمان شهید فانوسی و شهدای دره مرادبیگ، برگزاری همایش اسوههای صبر و استقامت با حضور همسران شهدای دفاع مقدس و دیدار با رزمندگان و ایثارگران از دیگر برنامهها به شمار میرود.
در پایان پوستر برنامههای هفته دفاع مقدس همدان رونمایی شد.