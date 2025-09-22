مسئول ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران، ویژه برنامه‌های تدارک دیده شده این کانون‌ها، برای هفته دفاع مقدس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران، مسیح لهراسبی، سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران، هفته دفاع مقدس را یادآور ایستادگی ملتی دانست که در برابر تجاوز و ظلم، با ایمان، ایثار و وحدت، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ رقم زد.

لهراسبی این هفته را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ارزش‌های والای مقاومت، بازتعریف مفهوم امنیت ملی و تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهیدان و ایثارگران برای نسل حاضر و فرزندان این کشور در آینده خواند.

وی در ادامه همزمانی آغاز هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی را تقارنی مبارک و الهام‌بخش خواند و تاکید کرد: تربیت نسل آینده در سایه فرهنگ ایثار و مقاومت، تضمین‌کننده استمرار عزت و استقلال کشور خواهد بود.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران سپس با بیان سلسله برنامه‌های تدارک دیده شده ویژه هفته دفاع مقدس ادامه داد: برگذاری مسابقه کتابخوانی من ادواردو نیستم، برپایی اردوی شبی با شهدا در جوار شهدای بهشت زهرا (س) تهران با عنوان برنامه فتیه، بازدید از نمایشگاه در لباس سربازی که نمایشگاه دائمی روایت رهبر انقلاب از دوران جنگ تحمیلی است و بخش‌های منتشرنشده‌ای از اسنادِ اقدامات و مکاتبات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران دفاع مقدس و نیز بخش‌هایی از مأموریت‌ها و پشت صحنه فرماندهی نظامی ایشان در سال‌های جنگ تحمیلی را به نمایش گذاشته است.

لهراسبی افزود: این نمایشگاه با همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همکاری بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برپا شده است و برپایی نمایشگاه‌های دفاع مقدس در سطح برخی کانون‌های معین استان تهران نیز از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت آشنایی بیشتر قشر جوان و نوجوان با دستاورد‌های انقلاب اسلامی و سیره شهدا، دیدار با خانواده‌های معزز شهدا، برنامه دانش آموزی زیارت قبور مطهر شهیدان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ پنجشنبه، ۳ مهر در مزار شهدای بهشت زهرا (س)، با همکاری کانون فرهنگی هنری بینات را از دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس عنوان کرد.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران برگزاری شب شعر، روایتگری، برپایی حلقه‌های کتابخوانی با موضوع آشنایی با کتب منتشر شده در هفته دفاع مقدس، اجرای سرود، نمایش‌های میدانی تئاتر و اکران فیلم‌های مرتبط با موضوع دفاع مقدس، شهدا و مهدویت همچون پویانمایی فرمانده آب را از دیگر برنامه‌های اجرایی در این هفته اعلام کرد.

لهراسبی اضافه کرد: در این برنامه‌ها بهره مندی از ظرفیت‌های بالقوه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران اعم از شهری و روستایی با توجه جدی به حضور حداکثری اعضای جوان و نوجوان کانون ها، در اولویت اصلی قرار گرفته شده است.