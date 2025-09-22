پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، از اجرای برنامههای بانشاط تماشاخانه سیار کانون همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سه شهرستان اردبیل، سرعین و نمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ملیحه ملکزادهفرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اظهار کرد: تماشاخانه سیار کانون از اول تا چهارم مهرماه در سه شهرستان اردبیل، نمین و سرعین میزبان کودکان، نوجوانان و خانوادهها خواهد بود.
وی افزود: در این مدت 11 برنامه در مناطق مختلف استان، به ویژه مناطق کمتر برخوردار با هدف ارتقای سطح فرهنگی و نشاط اجتماعی اجرا خواهد کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل تصریح کرد: نمایش موزیکال و طنز «هیولیا» به کارگردانی داریوش علومی یکی از برنامههای اصلی این رویداد است که با هدف ایجاد شور و نشاط و همچنین آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان توسط کانون استان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ملکزادهفرد با دعوت از علاقهمندان و خانوادهها برای استقبال از این رویداد فرهنگی گفت: علاوه بر اجرای نمایش، برنامههای متنوعی مانند پخش پویانمایی، قصهگویی، معرفی کتاب، مسابقه و سرگرمی برای مخاطبان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده، خاطرنشان کرد: در روز اول این رویداد، تماشاخانه سیار میزبان اهالی محلات دانشآباد، بهارآباد و سه راه نیروگاه اردبیل خواهد بود و پیش از ظهر روز دوم نیز هنرمندان کانون در شهر سرعین و عصر همان روز در شهرک سینای اردبیل به اجرای برنامه میپردازند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اضافه کرد: در روز پنجشنبه سوم مهرماه، این تماشاخانه به شهرهای آبیبیگلو، عنبران و همچنین روستای نیارق سفر خواهد کرد و برنامهها در روز چهارم مهرماه با 2 اجرا در روستای اوریق و شهر آراللو به پایان میرسد.
ملکزادهفرد بیان کرد: این حرکت فرهنگی در راستای عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به برنامههای فرهنگی و هنری به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اجرا میشود.