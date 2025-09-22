پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد از آمادگی کامل مدارس این شهرستان برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تیموری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «با برنامهریزیها، مدارس شهرستان آماده بازگشایی هستند و تاکنون بیش از ۴هزار و ۲۰۰ دانشآموز در ۵۵ آموزشگاه ثبتنام کردهاند.»
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی افزود: «مشکلی در این زمینه وجود ندارد و با هماهنگیهای صورتگرفته، معلمان بازنشسته نیز بهصورت حقالتدریس همکاری خواهند داشت.»
مدیر آموزش و پرورش بهاباد همچنین از مرمت، تجهیز و بازسازی مدارس شهرستان خبر داد و اظهار داشت: «برای آغاز سال تحصیلی برنامههای متنوعی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به برگزاری جشن مهر و مقاومت، اقامه نخستین نماز جماعت در مدارس، جشن مهر و مهارت، جشن مهر و مهرورزی، زنگ مهر و مشارکت در مدارس غیردولتی، حضور دانشآموزان در نماز جمعه، زنگ بیداری با محوریت دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، جشن عاطفهها، سرود همگانی به رسم مهر، زنگ مهر اولیا و جشن غنچهها اشاره کرد.»
تیموری در بخش دیگری از سخنان خود از هماهنگی با پلیس راهور شهرستان خبر داد و گفت: «برای تأمین امنیت و برقراری نظم در زمان ورود و خروج دانشآموزان، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.»