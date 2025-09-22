به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: فرزانه میرزاخانی بانوی شاعره چهارمحال و بختیاری در یازدهمین کنگره ملی شعر «توس تا نیشابور» عنوان شایسته تقدیر را به دست آورد.

شهرام فرجی افزود: آیین پایانی یازدهمین کنگره ملی شعر توس تا نیشابور با جضور جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ و ادب در شهر مقدس مشهد برگزار شد.

به گفته وی: سروده میرزاخانی از میان ۷۰۰ اثر متقاضی شرکت در این کنگره ملی به مرحله پایانی راه یافت و در رقابت با ۵۵ اثر راه یافته به این بخش، توانست رای داوران را برای کسب عنوان شایسته تقدیر به دست آورد.