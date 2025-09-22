امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، ۳۶۴ هزار و ۵۲۳ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود که بیشترین حجم عرضه متعلق به تالار صنعتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی، ۱۸۴ هزار و ۷۴۵ تن محصول شامل ۱۸۳ هزار و ۶۲۵ تن فولاد، یک هزار و ۲۰ تن مس و ۱۰۰ تن چدن عرضه می‌شود.

در تالار صادراتی کیش نیز ۱۲۸ هزار و ۶۱ تن کالا شامل ۵۶ هزار و ۵۶۱ تن قیر، ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۵ هزار تن لوب کات روی میز فروش قرار می‌گیرد.

همچنین، تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۴۳ هزار و ۲۱ تن محصول از جمله ۲۲ هزار و ۱۰۱ تن مواد پلیمری، ۱۳ هزار تن لوب کات، ۳ هزار و ۳۵۳ تن روغن، ۲ هزار و ۵۲۲ تن فرآورده نفتی و ۲ هزار و ۴۵ تن قیر خواهد بود.

در تالار فرعی نیز ۷ هزار و ۴۷۶ تن انواع محصولات از جمله فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و روغن عرضه می‌شود.

در تالار حراج باز هم یک هزار و ۲۲۰ تن محصول شامل یک هزار تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره فلزات گران‌بها به فروش می‌رسد.