به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، فهرست مردان سال فوتبال اروپا (بالون دُر) از سال ۱۹۵۶ تاکنون به این شرح است:

۱۹۵۶: سراستنلی ماتیوس از انگلیس (بلکپول انگلیس) ۱۹۵۷: آلفردو دی استفانو از آرژانتین و اسپانیا (رئال مادرید) ۱۹۵۸: ریمون کوپا از فرانسه (رئال مادرید) ۱۹۵۹: آلفردو دی استفانو ار آرژانتین و اسپانیا (رئال مادرید) ۱۹۶۰: لوئیز سوآرس از اسپانیا (بارسلونا) ۱۹۶۱: عمر سیووری از آرژانتین و ایتالیا (یوونتوس) ۱۹۶۲: ژوزف ماسوپوست - چکسلواکی سابق (دوکلاپراگ چکسلواکی) ۱۹۶۳: لف یاشین از شوروری سابق (دینامومسکو شوروی) ۱۹۶۴: دنیس لاو از اسکاتلند (منچستر یونایتد) ۱۹۶۵: اوزه بیو از پرتغال (بنفیکا) ۱۹۶۶: بابی چارلتون از انگلیس (منچستریونایتد) ۱۹۶۷: فلوریان آلبرت از مجارستان (فرانس واروش مجارستان) ۱۹۶۸: جورج بست از ایرلند شمالی (منچستریونایتد) ۱۹۶۹: جیانی ریورا از ایتالیا (میلان) ۱۹۷۰: گرد مولر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ) ۱۹۷۱: یوهان کرویف از هلند (آژاکس) ۱۹۷۲: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ) ۱۹۷۳: یوهان کرویف از هلند (بارسلونا) ۱۹۷۴: یوهان کرویف از هلند (باسلونا) ۱۹۷۵: اولگ بلوخین از شوروی سابق (دیناموکیف) ۱۹۷۶: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ) ۱۹۷۷: آلن سیمونسن از دانمارک (بوروسیامونشن گلادباخ آلمان) ۱۹۷۸: کوین کیگان از انگلیس (هامبورگ آلمان) ۱۹۷۹: کوین کیگان از انگلیس (هامبورگ) ۱۹۸۰: کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ) ۱۹۸۱: کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ) ۱۹۸۲: پائولو روسی از ایتالیا (یوونتوس) ۱۹۸۳: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس) ۱۹۸۴: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس) ۱۹۸۵: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس) ۱۹۸۶: ایگور بلانوف از شوروی سابق (دیناموکیف) ۱۹۸۷: رود خولیت از هلند (میلان) ۱۹۸۸: مارکو فان باستن از هلند (میلان) ۱۹۸۹: مارکو فان باستن از هلند (میلان) ۱۹۹۰: لوتار ماتیوس از آلمان (اینتر ایتالیا) ۱۹۹۱: ژان پیر پاپن از فرانسه (المپیک مارسی) ۱۹۹۲: مارکو فان باستن از هلند (میلان) ۱۹۹۳: روبرتو باجو از ایتالیا (یوونتوس) ۱۹۹۴: هریستو استویچکف از بلغارستان (بارسلونا) ۱۹۹۵: ژرژ وآ از لیبریا (میلان) ۱۹۹۶: ماتیاس زامر از آلمان (بوروسیا دورتموند آلمان) ۱۹۹۷: رونالدو دلیما از برزیل (اینتر ایتالیا) ۱۹۹۸: زین‌الدین زیدان از فرانسه (یوونتوس) ۱۹۹۹: ریوالدو از برزیل (بارسلونا) ۲۰۰۰: لوئیش فیگو از پرتغال (رئال مادرید) ۲۰۰۱: مایکل اوون از انگلیس (لیورپول) ۲۰۰۲: رونالدو دلیما از برزیل (اینتر - رئال مادرید) ۲۰۰۳: پاول ندود از چک (یوونتوس) ۲۰۰۴: آندری شفچنکو از اوکراین (میلان) ۲۰۰۵: رونالدینیو از برزیل (بارسلونا) ۲۰۰۶: فابیو کاناوارو از ایتالیا (رئال‌مادرید) ۲۰۰۷: کاکا از برزیل (میلان) ۲۰۰۸: کریستیانو رونالدو از پرتغال (منچستریونایتد) ۲۰۰۹: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۱۰: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۱۱: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۱۲: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۱۳: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید) ۲۰۱۴: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید) ۲۰۱۵: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۱۶: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید) ۲۰۱۷: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید) ۲۰۱۸: لوکا مودریچ از کرواسی (رئال مادرید) ۲۰۱۹: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا) ۲۰۲۰: به علت بیماری کرونا و برگزار نشدن مسابقات به صورت منظم انتخاب نشد ۲۰۲۱: لیونل مسی از آرژانتین (پاری سن ژرمن) ۲۰۲۲: کر یم بن زما از فرانسه (رئال مادرید) ۲۰۲۳: لیونل مسی از آرژانتین (اینترمیامی آمریکا) ۲۰۲۴: رودریگو ارناندس از اسپانیا (منچسترسیتی)

در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ مرد سال فوتبال اروپا به صورت توام با مرد سال فیفا معرفی شد.

رکورد داران کسب جایزه مرد سال فوتبال اروپا به این شرح هستند:

۸ بار: لیونل مسی از آرژانتین

۵ بار: کریستیانو رونالدو از پرتغال

۳ بار: میشل پلاتینی از فرانسه، یوهان کرویف از هلند، مارکو فان باستن از هلند

۲ بار: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی، آلفردو دی استفانو از آرژانتین / اسپانیا، رونالدو دلیما از برزیل، کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی، کوین کیگان از انگلیس

تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید با ۱۲ بار برنده شدن اول هستند و تیم‌های یوونتوس و میلان با ۸ انتخاب سوم مشترک هستند.