همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم جشن شکوفه‌ها و استقبال از دانش‌آموزان کلاس اولی امروز در استان قزوین برگزار شد.

دستان کوچک، کوله‌پشتی‌های رنگی؛ قزوین به استقبال ۱۹ هزار کلاس اولی رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، امروز ۱۹ هزار دانش‌آموز کلاس اولی، اولین روز‌های تحصیلی خود را در مدارس استان آغاز کردند.

مراسم نمادین این رویداد مهم، در دبستان شهید شیرودی قزوین برگزار شد و صحنه‌ای زیبا از استقبال گرم مسئولان و معلمان از آینده‌سازان کشور را به تصویر کشید.

در این میان، هزار واحد آموزشی در سراسر استان، با آغوش باز و تجهیزات کامل، آماده پذیرش این خیل عظیم دانش‌آموزان هستند.

اما این تنها کلاس اولی‌ها نیستند که سال تحصیلی را با شور و شوق آغاز می‌کنند. طبق اعلام آموزش و پرورش، ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، در سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) از روز اول مهرماه، چراغ تحصیل را با اشتیاق فراوان روشن خواهند کرد.