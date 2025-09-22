پخش زنده
فرماندار مراغه گفت: برنامه ریزی برای برگزاری جایزه ادبی ملی باریشماز با محوریت شعر و ادبیات در این شهرستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان افزود: جایزه ادبی استاد باریشماز با هدف بزرگداشت استاد حیدر عباسی شاعر و نویسنده شهیر مراغهای برگزار خواهد شد و حمایت از استعدادهای ناب شعر و ادبیات ایران و آذربایجان و ایجاد شبکه ادبی بین شاعران و نویسندگان استان و کشور از دیگر اهداف این جایزه ادبی است.
وی اضافه کرد: محورهای این جایزه در قالب شعر ترکی، فارسی، کلاسیک، نو، سپید و پژوهش در آثار استاد حیدر عباسی خواهد بود.
به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه این جایزه در مرحله تدوین و بررسی اساسنامه و فراخوان است و پس تصویب در استان و کشور به اجرا در خواهد آمد.
امینیان افزود: استاد باریشماز از مفاخر شعر و ادبیات حال حاضر شهرستان مراغه است و تاکنون از این استاد بیش از ۳۰ جلد کتاب چاپ و منتشر شده است.
نغمهداغی و استعمار، کعبه و قانلی اذان، یار و نار، گولنده هرزامان، مشاعیر و شیطان، سس، دووارلار، اودوملو دیرهک، چاغیریلمامیش قوناقلار، مخنثلر، والعصر، دارتیلمامیش دنلر (حیکایلر) از آثار شعر این شاعر به زبان ترکی بوده و «نمی از یم» ترجمه و شرح دعای صباح امیرالمومنین حضرت علی(علیه السلام) از دیگر کتابهای اوست.
استاد حیدر عباسی شارح معاصر مثنوی معنوی است و شرح او حتی در برخی از کشورهای همسایه و خصوصا ترکیه هم آشنا است.
شرح عرفانی ادعیه مقدسه او تقریبا منحصربهفرد است و تاکنون به شرح عرفانی این ادعیه اقدامی به عمل نیامده است؛ ترجمه نهجالبلاغه به ترکی آذربایجانی توسط استاد عباسی نیز اتفاقی بینظیر در این حوزه است.
استاد حیدر عباسی متولد ۱۳۲۲ و هم اکنون ۸۲ سال سن دارد و مدتی است در بستر بیماری است.