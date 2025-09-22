به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شکوفه‌های باغ علم و فرهنگ با بدرقه والدینشان و البته استقبال پرشور معلمان و مسئولان دوره‌ای جدید از زندگی خود را آغاز کردند.

۵۷ هزار کلاس اولی از امروز در آذربایجان غربی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

امسال میزبانی مراسم استانی جشن شکوفه‌ها در ارومیه به دبستان شهدا در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو واگذار شده است.

آذربایجان غربی امسال با حضور ۶۷۰ هزار دانش آموز و ۴۲ هزار فرهنگی امسال به استقبال سال تحصیلی جدید می‌رود.

روز گذشته نیز ۵۹ هزار دانش آموز پایه هفتم مقطع متوسطه استان با برگزاری جشن جوانه‌ها راهی مدارس شدند.