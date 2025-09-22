پخش زنده
در روز دوشنبه ۳۱ شهریور، رینگ بینالملل و رینگ داخلی بورس انرژی ایران میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری است که نفتا، نفت سفید، متانول و میعانات گازی از مهمترین محصولات عرضه شده محسوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ بینالملل، ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس عرضه میشود. همچنین شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ۲۰ هزار تن متانول را در این رینگ عرضه خواهد کرد.
در رینگ داخلی نیز ۹ هزار و ۲۸۴ تن میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران و ۳ هزار و ۵۰۰ تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت شیراز عرضه میشوند. علاوه بر این، ۲ هزار و ۴۰۰ تن متانول پتروشیمی شیراز نیز در رینگ داخلی به فروش میرسد.
ثبت ارزش ۱۱.۵ هزار میلیارد ریالی معاملات روزانه بورس انرژی
روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه، مجموع ارزش ریالی معاملات بورس انرژی ایران به ۱۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال رسید که شامل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزارهای مالی بود. ۹۳ درصد این ارزش مربوط به رینگ داخلی و فروش فرآوردههای هیدروکربوری است.
پالایش نفت تبریز، فروشنده برتر رینگ داخلی
در روز ۳۰ شهریور، پالایش نفت تبریز با عرضه ۲۱۰ هزار متر مکعب نفت سفید ویژه خوراک صنایع (معادل ۱۶ هزار و ۲۷۵ تن) و فروش کامل این محصول به قیمت پایه هر لیتر ۳۴۴ هزار و ۴۰۹ ریال، به ارزش ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال، صدرنشین فروش رینگ داخلی شد.
اتفاقات رینگ صادراتی و بازار برق
رینگ بینالملل بورس انرژی ایران در ۳۰ شهریور ماه فروش ۱۲۵ تن رافینت صادراتی شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران را با ارزش ۶۰ میلیارد ریال ثبت کرد.
در بازار برق نیز، دادوستد ۳۲.۸ میلیون کیلووات ساعت برق از نیروگاههای حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف انجام شد که ارزشی معادل ۵۶ میلیارد ریال داشت.
گزارش معاملات ابزارهای مالی بورس انرژی
در ۳۰ شهریور، ارزش معاملات ابزارهای مالی بورس انرژی به ۶۸۹ میلیارد ریال رسید. در این روز، یک میلیون و ۵۸۸ هزار واحد صندوق سینرژی با ارزش ۳۴ میلیارد ریال، ۴ هزار و ۲۲۵ گواهی ظرفیت با ارزش ۳۱۰ میلیارد ریال و ۱.۵ میلیون ورقه گواهی صرفهجویی انرژی با ارزش ۲۶۲ میلیارد ریال معامله شدند.