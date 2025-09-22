به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: علی امیری و ابوالفضل محمودیان، پس از رقابت در میان سی گروه شرکت‌کننده از مناطق مختلف استان، موفق به کسب رتبه برتر شدند و با آمادگی علمی و مهارت‌های گفتاری بالا، به مرحله کشوری رشته گفتمان مهدوی در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان کشور راه یافتند.

ذوالفقار علیخانی افزود: مسابقات رشته گفتمان مهدوی با هدف ارتقاء دانش و آگاهی دانش‌آموزان درباره مفاهیم مهدویت و تقویت مهارت‌های استدلال و بیان برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای تبادل نظر و ترویج فرهنگ دینی است.