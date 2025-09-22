برای رهایی از گره ترافیک زمان تعطیلی مدارس؛
تاکید شهردار یاسوج برای ثبت نام دانش آموزان در سامانه سپند
شهردار یاسوج از راهاندازی سامانه «سپند» جهت تأمین سرویس حملونقل دانشآموزان خبر داد و گفت: این سامانه برای ثبتنام دانشآموزان فعال است.
، کیوان آشنا گفت: اهمیت آموزش و پرورش در هر جامعهای، نشانه بلوغ و توسعه آن جامعه است و از همینرو همکاری و کمک به آموزش و پرورش وظیفه همه ما و همه دستگاههای اداری و خدماتی است.
وی افزود: همواره و به ویژه در ایام بازگشایی مدارس در کنار آموزش و پرورش هستیم و در سالجاری نیز همین رویه را در دستور کار قرار داریم.
شهردار یاسوج گفت: تأمین سرویس مدارس و کمک به مدیریت ترافیک یکی از موضوعاتی دانست که شهرداری یاسوج در آن مشارکت کرده و تاکنون چندین شرکت حملونقل با محوریت سرویس مدارس را در سامانههای مربوطه ثبتنام کرده و بعد از تاییدیه و رعایت استانداردهای لازم به شش شرکت حملونقل پروانه فعالیت دادیم.
وی تصریح کرد: استقبال اولیای دانشآموزان در این برنامه ضروری است، اما تاکنون این استقبال نبوده و عمده افراد به صورت خودسر و آزاد نسبت به تأمین سرویس مدارس اقدام میکنند.
آشنا با بیان اینکه سامانههای حملونقل شهرداری تحت عنوان سامانه «سپند» برای ثبتنام دانشآموزان همچنان باز است، خاطرنشان کرد: تاکنون فقط هزار و ۳۳۰ نفر در این سامانه ثبتنام کردند، اما این روند ادامه دارد.
وی افزود: شستوشوی محوطه و اطراف مدارس، پاکسازی جداول و رنگآمیزی خطوط عابر پیاده جلوی مدارس را به منظور ایجاد فضای نشاط و شادی و رعایت بهداشت و سلامت محیط، برخی دیگر از اقدامات شهرداری در ایام بازگشایی مدارس در شهر یاسوج است.