به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا گفت: اهمیت آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای، نشانه بلوغ و توسعه آن جامعه است و از همین‌رو همکاری و کمک به آموزش و پرورش وظیفه همه ما و همه دستگاه‌های اداری و خدماتی است.

وی افزود: همواره و به ویژه در ایام بازگشایی مدارس در کنار آموزش و پرورش هستیم و در سال‌جاری نیز همین رویه را در دستور کار قرار داریم.

شهردار یاسوج گفت: تأمین سرویس مدارس و کمک به مدیریت ترافیک یکی از موضوعاتی دانست که شهرداری یاسوج در آن مشارکت کرده و تاکنون چندین شرکت حمل‌ونقل با محوریت سرویس مدارس را در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کرده و بعد از تاییدیه و رعایت استاندارد‌های لازم به شش شرکت حمل‌ونقل پروانه فعالیت دادیم.

وی تصریح کرد: استقبال اولیای دانش‌آموزان در این برنامه ضروری است، اما تاکنون این استقبال نبوده و عمده افراد به صورت خودسر و آزاد نسبت به تأمین سرویس مدارس اقدام می‌کنند.

آشنا با بیان اینکه سامانه‌های حمل‌ونقل شهرداری تحت عنوان سامانه «سپند» برای ثبت‌نام دانش‌آموزان همچنان باز است، خاطرنشان کرد: تاکنون فقط هزار و ۳۳۰ نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند، اما این روند ادامه دارد.

وی افزود: شست‌وشوی محوطه و اطراف مدارس، پاک‌سازی جداول و رنگ‌آمیزی خطوط عابر پیاده جلوی مدارس را به منظور ایجاد فضای نشاط و شادی و رعایت بهداشت و سلامت محیط، برخی دیگر از اقدامات شهرداری در ایام بازگشایی مدارس در شهر یاسوج است.