به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار اسماعیل فرجی در نهمین جشنواره مالک اشتر خراسان‌شمالی با بیان اینکه پشتوانه مردمی مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امنیت ملی هر کشوری بر اصولی استوار است و اصلی‌ترین ستون امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مردم هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی مردم بودند که با اتحاد و یکدلی در برابر توطئه دشمنان ایستادند و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی را را در رسیدن اهداف شوم ناکام گذاشتند.

سردار فرجی ادامه داد: بصیرت، آگاهی و دینداری مردم، وحدت و انسجام را شکل داده که این مهم باعث سربلندی ایران اسلامی در دنیا شده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی در خصوص مسایل اقتصادی کشور تصریح کرد: اکنون در بخش اقتصاد و معیشت با مشکلات و چالش‌هایی رو به رو هستیم که در این زمینه دولت با همراهی دیگر نهاد‌ها در پی حل مشکلات است.

سردار فرجی گفت: ملت ایران با تحریم‌ها همیشه مواجه بوده‌اند و هیچگاه در این زمینه عقب نشینی نکرده‌اند و دشمن نیز حریف این ملت نبوده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) افزود: تحریم موضوع جدیدی برای مردم نیست، اما مسوولان باید برای رفع مشکلات اقتصادی به دنبال راهکار‌های عملی و مناسبی باشند و مسیر رشد اقتصادی را فراهم کنند.