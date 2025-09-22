پخش زنده
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: رعایت الگوی کشت باید در دستور کار مسئولان ذیربط باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان پلدشت در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در سال زراعی جاری باید برای استفاده بهینه از آب کشاورزی الگوی کشت رعایت شود .
رعنا قربانی خاطر نشان کرد: توسعه و ساماندهی شبکههای آبیاری مدرن به منظور کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید، رفع مشکلات حقآبهبران ۱۵ روستای نهر قرهسو و همچنین تعیین تکلیف کشت پاییزه اراضی پاییندست سد آغچای را از محورهای اصلی پیگیریهای آتی دستگاههای متولی عنوان کرد.
قربانی در این جلسه با اشاره به تلاشهای شبانهروزی دستگاههای ذیربط در فصل آبی گذشته، بر لزوم همکاری ادارات جهاد کشاورزی، امور آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای خدمترسانی بهتر به کشاورزان و ترویج استفاده صحیح از سیستمهای نوین آبیاری تأکید کرد.
در ادامه سجاد یعقوبی مدیر امور آب شهرستان، با ارائه گزارش اقدامات سال آبی گذشته و وضعیت کنونی منابع آبی، خواستار همکاری بیشتر اعضا برای مدیریت بخش کشاورزی در فصل جدید، رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب توسط کشاورزان تحت نظارت شرکتهای تعاونی تولید شد.
بررسی ضرورت عقد قرارداد حق اشتراک و تحویل حجمی آب به این شرکتها نیز از دیگر موارد مطرح شده بود.