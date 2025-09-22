پخش زنده
مرکز بسیج سازمان صداوسیما به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ویژهبرنامههای متنوعی شامل آیینهای تجلیل، نشستهای تخصصی، محافل خانوادگی و نمایش فیلم را از ۳۱ شهریور تا ۱۵ مهر برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این مرکز ویژه برنامههایی را با محوریت تبیین ارزشهای ایثار و مقاومت و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران برگزار میکند.
این برنامهها از ۳۱ شهریور ماه با مراسم تجلیل از پیشکسوتان صدا و سیما در دفاع مقدس در سالن رضوان و غبارروبی مزار شهدای گمنام مسجد بلال بعد از نماز ظهر و عصر آغاز میشود.
در ادامه، روز یکم مهر دیدار با جانبازان سرافراز دفاع مقدس ویژه برادران و نشست تخصصی پدافند غیرعامل با موضوع تربیت رسانهای در خانواده برگزار خواهد شد.
همچنین روز ۲ مهر نشست تخصصی جریانشناسی تاریخی با محوریت زنان در سالن جلسات مرکز بسیج پیشبینی شده است.
روز ۳ مهر نیز محفل خانوادگی جشن اقتدار همراه با نمایش فیلم در مرکز همایشهای سازمان برپا خواهد شد.
در روز ۵ مهر نشست تخصصی قصهگویی فعال در تربیت حماسی و نمایش فیلم سینمایی «صیاد» در سالن رضوان برنامهریزی شده است.
نمایش فیلمهای سینمایی «اتاقک گِلی» (۶ مهر) و «اشک هور» (۷ مهر) و نیز برگزاری نشست تخصصی ۱۲ روز حماسه با محوریت ایستادگی صداوسیما در جنگ با رژیم صهیونیستی، از دیگر برنامهها خواهد بود.
همچنین اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور (کرمانشاه) در تاریخ ۸ مهر و برگزاری اردوی حرم تا حرم با زیارت مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه و حرم مطهر حضرت معصومه (س) در تاریخ ۱۵ مهر از دیگر برنامههای شاخص این ایام است.