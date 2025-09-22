درهتخت ازنا میزبان جشنواره طلای شیرین لرستان
چهارمین جشنواره عسل با حضور پرشور تولیدکنندگان در ازنا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
با حضور مسئولان استانی، فعالان صنعت زنبورداری و بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ بهرهبردار، چهارمین جشنواره عسل لرستان در منطقه گردشگری درهتخت ازنا برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورری لرستان گفت:این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای بینظیر استان در تولید عسل طبیعی، تجلیل از زحمتکشان این صنعت و ترویج فرهنگ مصرف محصولات سالم شکل گرفت.
نامدار صیادی افزود:لرستان با بیش از ۴۴۱ هزار کندوی فعال و برداشت سالانه ۴ هزار تُن عسل، یکی از قطبهای زنبورداری کشور به شمار میرود.
وی گفت: این جشنواره، جلوهای از همافزایی اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی بود که نقش زنان روستایی، تولیدکنندگان محلی باصنایع دستی وسوغاتی های محلی رنگ وبوی خاصی به این جشنواره دادند.