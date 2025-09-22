پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به پیشبینی کاهش بارشها در کشور گفت: باتوجه به اینکه وضعیت بارشها از سال پیش میزان بالایی را نشان نمیدهد و همچنین گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب حاکی از کاهش بارشها به ویژه درنواحی غرب کشور است که پیش از این همواره بیشترین بارشها را داشته، میتوان گفت که میزان بارشهای فصل پاییز کمتر از وضعیت نرمال خواهد بود، این میزان دربخشی از مناطق مهم کشور مانند نواحی شمالی با کاهش بیشتری همراه میشود.
وی درخصوص طرحها و برنامههای وزارت نیرو در مدیریت منابع آبی نیز گفت: همواره براساس پیشبینیهای صورت گرفته از سوی سازمان هواشناسی و موسسه تحقیقات آب برنامهریزیهای مختلفی درخصوص مدیریت منابع آبی شکل میگیرد، اما موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاه مدت یک تا دوساله آن را حل کرد.
کاویانپور افزود: با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته احتمال ادامه این دوران در دهههای آتی را نشان میدهد، هرچه بتوانیم منابع در اختیار را بهتر مدیریت کنیم، منابع مصرفی را کاهش دهیم، بهرهوری را بیشتر کنیم، به سراغ تولید محصولاتی که برای کشور ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی کشور را تضمین میکنند برویم و الگوهای مصرف آب را در مصارف شخصی و فضای سبز و. تنظیم کنیم کمتر دچار شرایط سختتری میشویم.
وی تاکید کرد: مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را براساس فناوریهای جدید قرار دهند. در بخش مصارف خانگی نیز نیاز است تا با معرفی ابزار و ادوات کاهنده مصرف به مردم کمک کنیم؛ بنابراین به طور کلی میتوان گفت که به منظور کاهش اثرات منفی خشکسالی و کمبود منابع آبی نیازمند یک بسته حمایتی، مدیریتی و فکری در کشور هستیم و در غیر این صورت چالشهای آن برای مردم آزار دهنده خواهد بود.
رئیس موسسه تحقیقات آب درپایان گفت: اخرین اطلاع از این وضعیت ذخایر آبی نشان میدهد که مجموع ذخایر آبی در سال جاری حدود ۴۰ درصد کمتر از این منابع در سال گذشته است. این میزان کاهش نشان دهنده یک خشکسالی برجستهای برای کشور بوده و نیازمند قوانین و مقررات سختگیرانهتری در این راستا هستیم.
به گفته وی؛ سال آبی گذشته سال آبی سنگینی برای کشور بوده و امیدی به بهبود کوتاه مدت آن نیز وجود ندارد، بنابراین احتمالا با شرایط سختتری مواجه خواهیم بود.