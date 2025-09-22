پخش زنده
امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان با اشاره به نقش مؤثر ریشسفیدان و معتمدان در حل مشکلات اجتماعی، گفت: بهرهگیری از راهکارهای بومی و احترام به فرهنگ مردم میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات سیستان و بلوچستان را رفع کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، امامجمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان، شامگاه یکشنبه در دیدار با خانواده شهدا و مجروحان حادثه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ زاهدان که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، رئیس کل دادگستری و جمعی از مسوولان و سران طوایف این استان در مسجدمکی اهل سنت زاهدان برگزار شد، با ابراز احترام به مقام شامخ شهدا و دلجویی از بازماندگان، خواستار رسیدگی به خواستههای این خانوادهها شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، افزود: هدف اصلی ما حفظ امنیت، احترام به مردم و پیگیری واقعیتها با پرهیز از حاشیهسازی است. روشن شدن حقیقت وقایع، مطالبهای عمومی و مورد تأکید مردم سیستان و بلوچستان است.
وی با اشاره به نقش سازنده بزرگان، ریشسفیدان و معتمدان محلی در حل مسائل اجتماعی ادامه داد: راهحلهای بومی و استفاده از رسوم فرهنگی، در بسیاری موارد مؤثر واقع شده و میتواند به تسلی خاطر بازماندگان کمک کند.
امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان با اشاره به همکاری دادگستری سیستان و بلوچستان و برخی نهادهای دولتی در حل پروندههای مربوط به وقایع گذشته، تصریح کرد: تلاش شده تا از ظرفیتهای محلی برای رسیدگی به این پروندهها استفاده شود و در مواردی، نتایج مثبت و سازندهای نیز حاصل شده است.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی با قدردانی از حضور مسوولان استانی خواستار آن شد که مسوولان از پیگیری منافع مردم، کوتاهی نکنند.