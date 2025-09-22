استاندار اردبیل گفت: برای تولید ۳۷۵ مگاوات برق با استفاده از انرژی تجدیدپذیر در استان، برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی ۵۰ درصد ساختگاه‌ها و مراکز برق خورشیدی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی‌یگانه در جلسه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اظهار کرد: واحدهای اقتصادی موظف هستند تا پایان سال آینده پنج درصد برق مورد نیاز خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله پنل‌های خورشیدی تأمین کنند.

استاندار اردبیل ادامه داد: طبق قانون اگر کارخانه‌ها ۳۵ درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند، مشمول خاموشی‌های کنترل بار نمی‌شوند.

وی گفت: تا سال ۱۴۰۶ دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق سلول‌های خورشیدی تأمین کنند و در حال حاضر ۳۲ اداره با این روش ۲۹۸ کیلووات برق تولید کرده‌اند.

امامی یگانه با بیان اینکه ۲۹۸ واحد مسکونی زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان مجهز به سلول‌های خورشیدی شده‌اند، تصریح کرد: با این روش ۱/۲ مگاوات برق تولید می‌شود و اردبیل در رتبه دوم کشوری قرار گرفته است.

هدف‌گذاری برای تولید ۳۷۵ مگاوات برق با راه‌اندازی شهرک و هفت نیروگاه تولید انرژی تجدیدپذیر ، استان اردبیل را در رده ۱۰ استان پیشرو کشور در برخورداری از این فناوری قرار داده است.