معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از ارجاع پرونده ۶۵ نانوایی متخلف استان به مراجع قضایی و قطع سهمیه آرد آن ها خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از ارجاع پرونده ۶۵ نانوایی متخلف استان به مراجع قضایی و قطع سهمیه آرد آنها در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این نانوایی‌ها به دلیل تخلفات بهداشتی و عدم رعایت استاندارد‌های پخت و عرضه نان، پس از اخطار‌های متعدد، به دادسرا معرفی شدند.

وی افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، دو هزار و ۳۴۱ مورد بازرسی از ۷۵۶ نانوایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

نیکونهاد با اشاره به اینکه بیشترین تعداد نانوایی در سطح شهر ایلام با ۲۷۷ واحد و کمترین در چوار با ۱۲ واحد قرار دارد، اضافه کرد: در این مدت، ۳۵۲ اخطاریه تخلف صادر شده که ۶۵ مورد معادل ۸.۵ درصد کل نانوایی‌ها، به علت تخلف و بی‌توجهی به اخطارها، به مراجع قضایی معرفی و سهمیه آرد آنها قطع شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام مطرح کرد: سال گذشته نیز هشت هزار و ۵۹ مورد بازرسی از واحد‌های نانوایی استان انجام شد و ۱۰ هزار و ۹۳۷ نمونه‌برداری برای سنجش PH نان و خمیر صورت گرفت که در ۲۱ مورد، استفاده از جوش شیرین تأیید و ۹۳ واحد متخلف به دادسرا معرفی شدند.

نیکونهاد عنوان کرد: در همین مدت، ۸۲ نانوایی پلمب و ۲۳۳ واحد به دلیل تخلفات بهداشتی با قطع سهمیه آرد مواجه شدند.

استان ایلام دارای ۶۵۰ واحد نانوایی فعال است.