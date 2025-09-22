کارشناس هواشناسی، از کاهش دما و احتمال بارش‌های رگباری در استان قزوین طی امروز و فردا خبر داد و توصیه‌هایی را برای کشاورزان و دانش‌آموزان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، استان قزوین امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه همچنان تحت تاثیر زبانه پرفشار قرار دارد که این وضعیت با وزش باد‌های شمالی همراه خواهد بود.

وی افزود: وزش باد در شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا محسوس‌تر خواهد بود. همچنین، برای ارتفاعات شمالی استان، احتمال بارش‌های رگباری باران در ساعات بعد از ظهر و عصر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به روند کاهشی دما تا روز سه‌شنبه، از دانش‌آموزان خواست با توجه به آغاز سال تحصیلی و کاهش دما، حتماً لباس مناسب به تن کنند.

به گفته بهروزی، از بامداد سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه نیز گذر موج حاصل از سامانه بارشی باعث افزایش ابر در منطقه خواهد شد. به طور خاص، عصر سه‌شنبه در برخی مناطق استان، احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد لحظه‌ای شدید وجود دارد.

وی افزود: با توجه به ناپایداری‌های جوی پیش‌بینی شده، به کشاورزان توصیه می‌شود برای برداشت محصولات زراعی، انگور و جمع‌آوری بارگاه‌های کشمش تسریع بخشند.

کارشناس هواشناسی پیش‌بینی کرد روند افزایش نسبی دما از روز چهارشنبه تا پایان هفته آغاز شود.

شب گذشته، سردترین نقطه استان ایستگاه آوج با دمای ۳ درجه بود و کمینه دمای شهر قزوین هم ۹ درجه گزارش شد.