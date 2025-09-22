به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام جوکار آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

سی و یکم شهریور، تنها یادآور آغاز یک جنگ تحمیلی نیست؛ بلکه سالروز تولد یک هویت نوین و سرآغاز حماسه‌ای است که «مقاومت» را به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ملت ایران تبدیل کرد.

در آن دوران سرنوشت‌ساز، ملت ما در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمنی که از حمایت قدرت‌های جهانی برخوردار بود، یکپارچه ایستاد و از خاک، ناموس و انقلاب خود دفاع کرد. هشت سال دفاع مقدس، یک دانشگاه انسان‌ساز بود که به ما آموخت با تکیه بر ایمان الهی، وحدت ملی و رهبری حکیمانه امام راحل (ره)، می‌توان بر بزرگترین چالش‌ها فائق آمد و تهدید‌ها را به فرصت‌های تاریخی بدل ساخت.

امروز، اگر ایران اسلامی در اوج اقتدار و بازدارندگی قرار دارد و به یک قدرت تعیین‌کننده در منطقه تبدیل شده است، ریشه در همان خودباوری و روحیه جهادی دارد که در سنگر‌های دفاع مقدس جوانه زد. آن گنجینه گران‌بها، امروز به ما دیکته می‌کند که راه حل عبور از جنگ اقتصادی و نبرد شناختی دشمن نیز، بازگشت به همان فرهنگ «ما می‌توانیم» و مدیریت انقلابی است.

وظیفه ماست که این میراث عظیم را پاس بداریم و پیام آن را که پیام عزت، استقلال و مقاومت است، به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

با تعظیم به مقام شامخ شهدا، جانبازان، آزادگان سرافراز و رزمندگان دلیر، آغاز هفته دفاع مقدس را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت بزرگ ایران اسلامی به ویژه مردم ولایت مدار استان تبریک می‌گویم. بی‌تردید، چراغی که شهدا با خون خود برافروختند، راهنمای ما در مسیر ساختن ایرانی قوی و پیشرفته خواهد بود.

محمد صالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴