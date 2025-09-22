کیش، میزبان احتمالی دیدار تیم‌های فوتبال ایران و مکزیک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس فدراسیون ایران به همراه نایب رییس و مدیر تیم ملی، مدیر بخش بین الملل و رئیس دپارتمان تیم‌های ملی با حضور در سفارت مکزیک در ایران با گییرمو پوئنته اوردوریکا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، دو طرف از ایجاد ارتباط بین فدراسیون و سفارت مکزیک استقبال کردند.

اوردوریکا با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور نسبت به برگزاری دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی ایران و مکزیک قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز امیدواری کرد.

او که علاقه مکزیک برای برگزاری بازی دوستانه قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ در کیش را نیز یادآور شده بود از تمایل برای برگزاری این دیدار در ماه‌های پیش رو صحبت کرد.

مهدی تاج نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد در صورت امکان، دیدار دوستانه پیشنهادی حالت اجرایی گرفته و پیگیری شود.

نبی مدیر تیم ملی نیز عنوان کرد: برگزاری دیدار با مکزیک در غالب یک مسابقات در ماه مارچ میلادی می‌تواند امکان پذیر باشد در غیر اینصورت پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ می‌توان در ماه ژوئن برگزار کرد.

در این دیدار یادبودی نیز به سفیر مکزیک تقدیم شد.