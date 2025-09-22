به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی در گفت‌و‌گو با خبر خوزستان افزود: از چند ماه قبل برنامه ریزی‌های لازم برای تمهیدات ترافیکی اول مهر ماه در شهر‌های استان فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی نیرو‌های پلیس راهور استان از اول مهر ماه در آماده باش قرار می‌گیرند و در تمامی نقاطی که براساس طرح ترافیکی مشخص شده مستقر می‌شوند، اظهار کرد: تیم‌های متشکل ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری بر سرویس مدارس نظارت فعال خواهند داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه در هفته‌های اول و دوم مهر ماه برخی از والدین فرزندان خود را با خودرو‌های شخصی به مدارس می‌آورند از تمامی رانندگان درخواست می‌شود نسبت به رعایت قوانین و مقررات توجه نمایند و تلاش شود دانش آموزان را با سرویس مدارس به مراکز آموزشی بفرستند.

سرهنگ دولتشاهی با بیان اینکه شهر‌های مختلف استان با چالش‌هایی از جمله عدم نصب تابلو، خط کشی و ایمن سازی برخی از معابر رو‌به‌رو هستیم از مسئولان شهرداری‌های استان انتظار می‌رود نسبت به رفع این مشکلات اقدام نمایند.