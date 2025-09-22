به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مسابقات لیگ برتر تنیس، کالین کاپ که در مرکز ملی تنیس ایران برگزار شد با قهرمانی تیم رعد پدافند هوایی ارتش به پایان رسید.

در دیدار پایانی این مسابقات، تیم‌های رعد پدافند هوایی ارتش و پیام تهران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری ۲ بر یک رعد همراه بود.

در انفرادی نخست سامیار الیاسی مقابل سینا مقیمی به پیروزی رسید و علی یزدانی در دومین دیدار مقابل دنیز کلاک شکست خورد تا تکلیف تیم قهرمان در دیدار سوم و دونفره مشخص شود.

در این بازی تیم رعد پدافند هوایی ارتش با ترکیب علی یزدانی – سامیار الیاسی مقابل زوج دنیز کلاک و امیرحسین بادی به پیروزی رسید تا پرونده این بازی با نتیجه ۲ بر یک بسته شود.

با پایان این مسابقات بعد از تیم رعد پدافند هوایی ارتش، پیام تهران، ملوان نداجا، آکادمی تنیس مهذب نیا، دریادلان و باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش عناوین بعدی را از آن خود کردند.

حسن لاچینانی سرداور نشان سفید، سرداوری این دوره از مسابقات را بر عهده داشت و مهران قدسی این دوره از رقابت‌ها را مدیریت کرد.