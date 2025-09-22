به گزارش؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: برابر کلیپ منتشره در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر در‌گیری، ایجاد رعب و وحشت همراه با قمه کشی یک هنجارشکن در محله جانبازان، موضوع در دستور ویژه مأموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.