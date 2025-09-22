دستگیری هنجارشکن محله جانبازان
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از شناسایی و دستگیری عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت و قمه کشی درمحله جانبازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: برابر کلیپ منتشره در یکی از شبکههای اجتماعی مبنی بر درگیری، ایجاد رعب و وحشت همراه با قمه کشی یک هنجارشکن در محله جانبازان، موضوع در دستور ویژه مأموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات فنی وپلیسی موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان طی هماهنگی با مرجع قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.