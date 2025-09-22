۱۲۱ تقاطع و دوربرگردان پرتردد و پرخطر در جاده‌های خراسان رضوی با نصب تابلو، انجام روشنایی و خط کشی، آشکارسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: این اقدامات در نیمه نخست امسال انجام شد و علاوه بر آن، بیش از ۱۴ هزار کیلومتر در طول جاده‌ها، خط‌کشی و هزاران تابلو هم نصب شد که مجموع این اقدامات، باعث ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای شده است.

جعفر شهامت اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۲۹۶ مترمربع تابلوی راهداری و دو هزار و ۵۵۰ تابلو اخطاری و انتظامی تهیه و نصب شد که نقش مهمی در هدایت رانندگان ایفا می‌کند.

او ادامه داد: نصب و مرمت هفت کیلومتر حفاظ در مقاطع حساس جاده‌ای، تجهیز هشت مکان به روشنایی نقطه‌ای، اجرای بیش از ۱۰ کیلومتر روشنایی طولی و اجرای ۷۵ کیلومتر شیار لرزاننده از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای پیشگیری از حوادث رانندگی است.

شهامت گفت: نصب هشت دستگاه تابلوی دروازه‌ای و آشکارسازی هشت پل بزرگ استان نیز از جمله فعالیت‌هایی است که به شکل محسوس سطح ایمنی و امنیت تردد در جاده‌های خراسان رضوی را ارتقا بخشیده است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته، از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.