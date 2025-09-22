اداره کل محیط زیست استان یزد: بوی نامطبوعی که در روز‌های اخیر موجب نگرانی شهروندان شده بود، ناشی از آتش‌سوزی در انبار یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی یزد بوده و ارتباطی با فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان یزد، پس از دریافت شکایات مردمی و گزارش‌های متعدد درباره انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر یزد، گروه‌های گشت و پایش این اداره کل در ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت مستمر نسبت به بررسی تمامی نقاط محتمل اقدام کردند.

بر اساس نتایج بررسی‌ها، مشخص شد بوی منتشره به آلودگی یا فعالیت صنعتی خاصی مرتبط نبوده و همان‌گونه که در پیگیری‌های اولیه نیز اعلام شده بود، منشأ آن آتش‌سوزی انبار یکی از واحد‌های صنعتی است.

مسئولان ذی‌ربط با همکاری دستگاه‌های متولی عملیات مهار آتش را به پایان رسانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود مشکل انتشار بو به‌زودی به‌طور کامل برطرف شود.