به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد حاتم‌زاده در حاشیه سفر به گرمسار با اشاره به مشکلات ناشی از نوسان برق در برخی تجهیزات مخابراتی گفت: به دلیل آسیب دیدن باتری‌ها در زمان قطع برق، امکان برقراری ارتباط پایدار وجود ندارد و برای رفع این مشکل پایش جدیدی برای جایگزینی باتری‌ها، به‌ویژه در سایت‌های مرکزی در حال انجام است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در مسیر جاده‌ای به طول حدود ۲۰ کیلومتر در حوزه گرمسار و ۱۵ کیلومتر در شهرستان همجوار، مقرر شد برای تامین پوشش کامل اقدام شود و همه مجوز‌های لازم برای رفع این مشکل ارایه خواهد شد.

حاتم‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: تدوین مدل‌های کسب‌وکار برای بهره‌برداری عمومی از فیبر نوری در کشور در حال انجام است و اپراتور‌های ارتباطی موظف هستند مدل‌های کسب‌وکار مناسبی برای دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر مردم به خدمات مبتنی بر فیبر نوری در کشور تدوین کنند.