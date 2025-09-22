تهیه ۱۰۰ هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان کمبرخوردار پایتخت
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران گفت: ۱۰۰ هزار بسته نوشتافزار در قالب برنامه «نسیم مهربانی» برای دانشآموزان کمبرخوردار پایتخت تهیه شده و این نوشتافزارها از طریق کمیته امداد، خیریهها، خیرین و آموزشوپرورش شهر تهران و ری به دست گروههای هدف میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،مهدی امیری امروز در نشست خبری اقدامات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای بازگشایی مدارس و پویش سلام به آینده گفت :پیش بینی شده است تا در قالب پویش «سلام به آینده» در ۲۵۰ مدرسه جشن بازگشایی به مدارس برگزار شود و به مدارسی که شهدای دانش آموز دارند توجه خواهیم کرد.
وی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۹ افزود: شهرداری تهران هر ساله موظف است برنامههای متنوعی را در شهر برای آغاز سال تحصیلی اجرا کند. دبیرخانه اجرایی این طرح در اداره کل آموزشهای شهروندی مستقر است و ستاد مرکزی استقبال از مهر نیز با حضور معاونتهای شهرداری، پلیس، بسیج، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت، نمایندگان وزارت علوم و آموزشوپرورش و رسانه ملی تشکیل شده است.
وی همچنین گفت :همزمان، در ۲۲ منطقه شهر تهران نیز ستاد استقبال از مهر با ریاست شهرداران مناطق و حضور مدیران آموزشوپرورش تشکیل شده و برنامههای لازم برای آمادهسازی مدارس و اجرای ویژهبرنامهها بررسی و تصویب شده است.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران توضیح داد: نگاه ما در این طرح تنها معطوف به دانشآموزان نیست، بلکه دانشجویان و طلاب نیز در نظر گرفته شدهاند و برای هر گروه برنامههای فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و ترافیکی پیشبینی شده است.
امیری با اشاره به بازه زمانی اجرای این طرح گفت: طبق شیوهنامه ابلاغی، بازه زمانی پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهر بهعنوان دوره اصلی اجرای ویژهبرنامهها در نظر گرفته شده، اما فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری در مدارس از ابتدای تابستان آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: بر اساس شیوهنامه بهسازی و تجهیز مدارس، هر ساله اعتباری از سوی شورای اسلامی شهر تهران در اختیار مناطق ۲۲گانه شهرداری قرار میگیرد و تفاهمنامههایی میان مناطق و آموزشوپرورش برای ارائه خدمات عمرانی، تجهیزاتی و سایر نیازهای مدارس امضا میشود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در ادامه از اجرای دومین سال پویش ملی «سلام به آینده» همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.
وی گفت: این پویش با همکاری رسانه ملی از سال گذشته آغاز شد و هدف آن تبدیل روز اول مهر به یک روز ملی شاد، پرنشاط و ماندگار در ذهن شهروندان است. ما بر آنیم که آغاز سال تحصیلی نه فقط با دغدغههای ترافیک و امور آموزشی، بلکه با شور و هیجان یک جشن ملی همراه باشد.
به گفته امیری، در قالب این پویش، دانشآموزان سراسر کشور میتوانند پیامهای تبریک، طرحهای گرافیکی و تصاویر مرتبط با بازگشایی مدارس را از طریق سامانههای ارتباطی ارسال کنند.
وی افزود: برای مشارکتکنندگان هر شب قرعهکشی برگزار میشود و سه دستگاه دوچرخه به برندگان اهدا خواهد شد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی تصریح کرد: در این پویش، ارتباط میان دانشآموزان، معلمان و والدین نیز تقویت میشود. پیامهای تبریک و آثار هنری در سامانه شاد بارگذاری و داوری خواهند شد.
امیری همچنین از برگزاری جشنهای مدرسهای در قالب پویش «سلام به آینده» خبر داد و گفت: امسال ۲۵۰ مدرسه هدفگذاری شدهاند که ویژهبرنامههای آغاز سال تحصیلی در آنها برگزار خواهد شد. بهویژه مدارسی که دانشآموزان شهید در دوران دفاع مقدس داشتهاند، میزبان برنامههای خاص خواهند بود و زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور خانوادههای شهدا نواخته خواهد شد.
وی ادامه داد: در کنار جشن شکوفهها برای کلاس اولیها، برنامه تجهیز مدارس نیز دنبال میشود. همچنین نصب و تکمیل پایههای پرچم در مدارس با عنوان پویش "شکوه جاودان" ادامه دارد و همزمان سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود "ای ایران" توسط دانشآموزان اجرا خواهد شد.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، از توزیع ۱۰۰ هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان کمبرخوردار پایتخت در قالب برنامه «نسیم مهربانی» خبر داد و گفت: این طرح که ذیل پویش ملی سلام به آینده اجرا میشود، امسال وارد سومین سال خود شده است.
وی افزود: هفته گذشته ۳۰ هزار بسته رونمایی و توزیع شد و امروز تعداد بستهها به ۱۰۰ هزار مورد رسیده است. همکاران ما همچنان در حال توزیع هستند تا این نوشتافزارها از طریق کمیته امداد، خیریهها، خیرین و آموزشوپرورش شهر تهران و ری به دست گروههای هدف برسد.
امیری با اشاره به روند توسعه این برنامه گفت: سال نخست این طرح با ۶ هزار بسته آغاز شد و سال گذشته نیز به نیت ۲۴ هزار شهید تهران، ۲۴ هزار بسته میان دانشآموزان توزیع شد. امسال با مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی، تعداد بستهها به ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این نوشتافزارها از مسیرهای مختلفی توزیع میشوند؛ بخشی به کمیته امداد تحویل شده تا میان خانوادههای تحت پوشش توزیع شود، بخشی از طریق آموزشوپرورش و بخشی دیگر با همکاری مناطق شهرداری بین گروههای خاص از جمله زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، دانشآموزان مناطق محروم و حاشیهای شهر تهران توزیع میشود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی همچنین به اجرای طرح «نشان جاودان» اشاره کرد و گفت: در همکاری با آموزشوپرورش، ۷۰۰ مدرسه تهران که به نام شهدای گرانقدر نامگذاری شدهاند، شناسایی و در هر یک نماد یادبود نصب شد. این اقدام با هدف آشنایی بیشتر دانشآموزان با شهید مدرسه و الگوسازی فرهنگی برای نسل آینده انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح نشان جاودان از هفته دفاع مقدس سال گذشته آغاز شد و امسال به پایان رسید. در ایام استقبال از مهر نیز بهویژه در مدارسی که شهدای دانشآموز جنگ ۱۲ روزه داشتهاند، این المانها به صورت ویژه رونمایی میشوند.
وی همچنین اضافه کرد: طرح دیگر ما اجرای برنامه شوق مهر است؛ حداقل در ۳۰ چهارراه و بزرگراه توزیع گل و شیرینی خواهیم داشت و آغاز مهر را تبریک میگویم و این کار در اول و دوم مهر بین ساعت ۶.۵ تا ۸ صبح رخ میدهد؛ این اقدام باتوجه به هماهنگی با پلیس در زمانی که چراغ قرمز است انجام میشود. تمام شهرداران مناطق ۲۲گانه و بسیاری از اعضای شورای شهر هر کدام در یک مدرسه حضور پیدا میکند.
مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه اجرای طرح «سلام تهران» به اجرا میرسد و برای دانشجویانی برگزار میشود که وارد پایتخت میشوند، گفت: تورهای گردشگری بازدید از شهر تهران برای آنها اجرا خواهد شد. در بازه زمانی آبان ماه این تورها را با هدف معرفی شهر تهران برگزار خواهیم کرد. برای کسانی که در حوزههای علمیه هستند نیز چنین برنامهای داریم. همچنین با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران دیوارهای بیرونی ۶۰ مدرسه را آذین بندی و دیوارنگاری خواهیم کرد و با همکاری سازمان ورزش نیز در ۲۲ مدرسه خیابانهای ورزش ایجاد خواهیم کرد. در مجموع دورههای مختلف آموزش شهروندی در حوزههای محیط زیست، سلامت و مدیریت بحران برگزار میشود.
وی ادامه داد: اقدامات ایمن سازی مدارس از جمله برنامههای دیگر ماست؛ ۲۹۹ گرههای ترافیکی در شهر تهران داریم که عوامل پلیس و ترافیکی شهرداری تهران در این تعداد گرهها مستقر خواهند شد. در حوزه خدمات شهری بازپیرایی فضاهای سبز، درختکاری در مدارس، نظافت معابر منتهی به مدارس و زیباسازی مدارس اقدامات اخیر شهرداری تهران است. چند ویژه برنامه دیگر نیز داریم که اجرای آن در طول سال رقم میخورد؛ طرح شهردار مدرسه داریم که توسط خود دانش آموزان مدارس انتخاب خواهند شد. این طرح در سال گذشته اجرا شد و امسال در ۷۰۰ مدرسه اجرا خواهد شد. شهرداران مدارس با همکاری شهرداران حتی تا ۵۰۰ متر در اطراف مدرسه را میتوانند در نظر بگیرند.
امیری اضافه کرد: این طرح را اجرا میکنیم که هر مدرسه چند آتش نشان داشته باشد و دورههای آموزشی برای آنها برگزار خواهیم کرد؛ همچنین در برنامهمان است که مانورهایی را در مدارس اجرا کنیم.
وی ادامه داد: با تصویب اعضای شورای شهر در سال ۱۴۰۱ رقم توسعه و تجهیز مدارس حدود ۴۵ میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۵ میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ هم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسعه و تجهیز است و براساس جمعیت و نیاز مناطق هزینه خواهد شد. خدمات توسعه و تجهیز مدارس در بخشهای فنی و عمرانی (آسفالت و ایمن سازی مدارس)، بخش تجهیز مدارس (اقلام آموزشی مورد نیاز شامل میز و نیمکت و هوشمندسازی) و بخش اقدامات فرهنگی و آموزشی خدمات ارائه میکند.
مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه در سال گذشته تقریبا بالغ بر ۳۷۰ هزار متر مربع آسفالت در قالب ۲۷۶ مدرسه انجام شد، خاطرنشان کرد: امروز در حال همفکری با آموزش و پرورش هستیم که مجموعه نیاز آسفالت شهر تهران را احصا کنیم و طی یک اقدام جهادی تمام مشکل آسفالت مدارس در شهر تهران را حل کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از مدارس شهر تهران نیاز به بازسازی دارد و ما در این راستا به آموزش و پرورش کمک میکنیم. شهردار تهران قول ساخت ۸۰ مجتمع آموزشی شهر تهران را داد و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.