مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امروز در شهر تهران میزبان ۸۸ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی خواهیم بود، گفت: حدود ۸۸ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در شهر تهران ثبت‌نام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا در مراسم جشن شکوفه‌ها (ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی) که در مدرسه شاهد ابن سینا منطقه ۸ تهران برگزار شد، گفت: به نوبه خودم، سال تحصیلی جدید و فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت را خدمت دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های محترمشان و همکاران عزیزم تبریک عرض می‌کنم.

وی با گرامی‌داشت ۲۷ دانش آموز و ۵ معلم شهید جنگ ۱۲ روزه و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تلاش می‌کنیم در تهران سرباز خوبی برای نظام تعلیم و تربیت باشیم و هویت ایرانی اسلامی را می‌خواهیم در مدارس شهر تهران ایجاد کنیم و همه برنامه‌ها و مراسم با پیوست فرهنگی و ایرانی عجین و همراه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: دستور وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر اینکه به هویت ایرانی اسلامی بپردازیم ، امروز هم جزو پیوست‌های برنامه خوب این مدرسه بود که من جا دارد از دوستان خوبم در گروه پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم که به خوبی و شایستگی خلاصه این پیوست را اجرا کردند و حس و حال بسیار خوبی به دانش‌آموزان ما و خود ما دادند. ما تلاش خواهیم کرد که در همه برنامه‌هایمان این پیوست را بنا به دستور وزیر محترم آموزش و پرورش داشته باشیم.

پارسا با بیان اینکه امروز در شهر تهران میزبان ۸۸ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی خواهیم بود، گفت: این دانش‌آموزان در مدارس ثبت‌نام شدند تا از این پس و از امروز تحصیل و آموزش را در مدارس آغاز کنند.

وی افزود: امروز به صورت نمادین در این مدرسه هستیم و حتماً همزمان با این مراسم در تمامی مدارس ابتدایی شهر تهران، میزبان شکوفه‌های باغ تعلیم و تربیت ان‌شاءالله خواهیم بود.