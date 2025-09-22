برگزاری جشن شکوفهها در مدارس آبادان و خرمشهر
جشن شکوفهها با حضور بیش از ۸ هزار دانش آموز کلاس اولی در آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانش آموزان کلاس اولی امروز همزمان با سراسر کشور با حضور در جشن شکوفهها در آبادان و خرمشهر سال تحصیلی را آغاز کردند.
این آیین ویژه برای خوش آمدگویی به دانش آموزان کلاس اولی است که یک روز قبل از شروع رسمی سال تحصیلی برگزار میشود.
مجید درویشی مدیر آموزش و پرورش آبادان مجموع دانش آموزان شهرستان آبادان در همه مقاطع را حدود ۶۱ هزار نفر اعلام کرد.
در سال تحصیلی جدید ۵ هزار و ۳۰۰ نوآموز در آبادان و ۳ هزار و ۸۱۰ نوآموز کلاس اولی در خرمشهر شروع فراگیری علم و دانش را جشن گرفتند.
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در آبادان و خرمشهر روز سه شنبه یکم مهر در کلاسهای درس حاضر خواهند شد.
زنگ شکوفهها زنگ آغاز مسیر شکوفایی و یادگیری است. لحظهای است که مدرسه، خانه دوم این دانش آموزان میشود. امروز مدارس خوزستان میزبان ۱۰۲ هزار دانش آموز کلاس اولی بود که اولین ورود خود و آغاز فعالیتهای تعلیم و تربیت را جشن گرفتند.