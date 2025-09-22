پخش زنده
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهران استان تهران گفت: حوزههای علمیه خواهران باید مهد تربیت نیروی مهذب، کارآمد و مجاهد فرهنگی باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین کبیریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران استان تهران که صبح امروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیهالسلام برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: آرامش امروز و امکان تحصیل در حوزههای علمیه مدیون رشادتها و خون پاک شهداست.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان تأکید کرد: باید به گونهای درس بخوانیم، تهذیب نفس و مدیریت کنیم که در قیامت شرمنده خون شهدا نباشیم. شهدا در جبهه سخت از همه ظرفیت خود برای دفاع از کشور و دین استفاده کردند و ما نیز موظفیم در جبهه جنگ نرم همانند آنان، تمام توان خود را برای دفاع از ارزشهای اسلامی به کار بگیریم.
وی با اشاره به رسالت طلاب و اساتید حوزههای علمیه افزود: طلاب خواهر وظیفه دارند رزمندگانی را برای حضور در میدان تبلیغ دین تربیت و از ارزشهای اسلامی در برابر هجمههای فرهنگی پاسداری کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران در ادامه افزود: دفاع در جبهه سخت و نرم، تضمینکننده صیانت از مراکز دینی و ارزشهای الهی در همه ادیان است و خداوند به یاریدهندگان دین خود، وعدۀ نصرت داده است.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان تبلیغ دین و نهادینهکردن ارزشهای الهی در جامعه را بزرگترین نصرت در راه خدا دانست و تصریح کرد: باید به خود ببالیم که خداوند توفیق سربازی در این عرصه را به ما عنایت کرده است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین شعار سال برای حوزههای علمیه، گفت: همه ارکان حوزه از طلاب و اساتید گرفته تا مدیران و هیئتهای امنا باید با عزم جدی در مسیر تحقق این شعار حرکت کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری دربارۀ صدسالگی حوزههای علمیه، گفت: حوزه تنها یک مرکز علمی برای آموزش علوم نیست بلکه رسالتهای گستردهای دارد که با تحقق آن، حوزهای پیشرو و سرآمد شکل خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین کبیریان، حوزه علمیه خواهران را پدیدهای مبارک توصیف کرد و افزود: این حوزه ظرفیت تربیت هزاران فقیه، فیلسوف، پژوهشگر و مفسر دارد و بانوان فرهیخته بسیاری تاکنون در آن رشد کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین در کنار توسعه کمی، ارتقای کیفی حوزه خواهران باید در اولویت قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای نوپدید جامعه باشد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران اضافه کرد: حوزههای علمیه خواهران باید مهد تربیت نیروی مهذب، کارآمد و مجاهد فرهنگی باشند تا بتوانند هدایت دینی و اخلاقی جامعه را بر عهده بگیرند و با ارائه حرف نو، دشمن را به چالش بکشند.