در واپسین روزهای شهریورماه، ارتفاعات استان اردبیل با بارش غیرمنتظره برف سفیدپوش شدند؛ پدیدهای نادر که منطقه آلوارس سرعین و دامنههای سبلان را بیآنکه پاییز را تجربه کنند، مستقیماً به آغوش زمستان سپرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در رویدادی کمنظیر، منطقه ییلاقی آلوارس در شهرستان سرعین شاهد بارش برف بود؛ پدیدهای غیرمنتظره که بسیاری از مراتع و ارتفاعات این منطقه را سفیدپوش کرد و چهرهای زمستانی به طبیعت بخشید.
این بارش در واپسین روزهای تابستان، در حالی رخ داد که هنوز بسیاری از مناطق کشور در گرمای تابستانی به سر میبرند، اما ارتفاعات استان اردبیل، بهویژه دامنههای سبلان، آلوارس سرعین و موئول و شابیل مشگینشهر، بیآنکه پاییز را تجربه کنند مستقیماً به استقبال زمستان رفتهاند.
برف تابستان ، عشایر اطراف سبلان را نیز درگیر کرد.