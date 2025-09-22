معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ارائه و رونمایی حدود ۱۲۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی سراسر کشور و خارج از کشور فرصتی مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در استان فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جلسه هماهنگی برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی به ریاست محمودرضا معموری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و حضور معاون توسعه منابع استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی برگزار شد.

محمود رضا معموری در این جلسه گفت: استان خراسان شمالی با برخورداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالا در حوزه‌های گردشگری، معدن، کشاورزی و صنعت، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده است که در این همایش به صورت ویژه و درقالب پنل‌های تخصصی به فرصت‌ها پرداخته خواهد شد.