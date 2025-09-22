به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات به این شرح است:

بورنموث ۰ - ۰ نیوکاسل یونایتد

ساندرلند ۱ - ۱ آستون ویلا

آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی

ارلینگ هالند در دقیقه ۹ منچسترسیتی را پیش انداخت، اما آرسنال با گل دقیقه سوم وقت تلف شده نیمه دوم که گابریل مارتینلی به ثمر رساند بازی را به تساوی کشاند.

در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های آرسنال، تاتنهام و بورنموث با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.