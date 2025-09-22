به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان گفت: این استخدام با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود فرآیند‌های این شرکت، از طریق مصاحبه تخصصی و ارزیابی شایستگی صلاحیت حرفه‌ای و دارا بودن شرایط عمومی استخدام و گزینش با اخذ تعهد ۵ سال خدمت انجام می‌شود.

امرالله سلیمانی افزود: در این استخدام، دانش آموختگان رتبه‌های اول تا پنجم دانشگاه‌های سطح اول کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی شریف، اصفهان و صنعتی اصفهان، تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی در رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی برق (قدرت/ الکترونیک/ کنترل)، مکانیک، مکانیک (حرارت و سیالات)، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی کامپیوتر، حقوق، حسابداری، میکروبیولوژی و مهندسی بهداشت محیط، جذب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می‌شوند.

وی به شرایط جذب نخبگان ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: علاقه‌مندان در این بخش نیز باید اعضای تیم‌های ملی و استانی (استان اصفهان) در رشته‌های والیبال و فوتسال باشند.

سلیمانی به زمان و محل ثبت‌نام و همچنین چگونگی ارائه مدارک اشاره و اضافه کرد: متقاضیلت برای ثبت‌نام از اول مهر تا ۱۵ آبان‌ماه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان (خیابان شیخ کلینی، خیابان جابربن‌حیان)، ساختمان منابع انسانی، دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی به اتاق ۲۵۳۶ مراجعه کنند.