به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق کیاشهر با اشاره به آغاز فصل زمستان گذرانی پرندگان در گیلان گفت: نخستین گروه از پلیکان‌های سفید طی روز‌های اخیر وارد این پارک شده‌اند.

یعقوب رخش‌بهار با بیان اینکه محیط‌بانان در حین گشت و کنترل پارک پلیکان‌های سفید مهاجر را در این پارک مشاهده کردند گفت: هر ساله صد‌ها قطعه پلیکان خاکستری و سفید برای زمستان‌گذرانی به تالاب بوجاق مهاجرت می‌کنند و این گروه، نخستین مهاجران امسال هستند و پیش‌بینی می‌شود با کاهش دمای هوا در مناطق شمالی، تعداد پرندگان مهاجر در محدوده پارک به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: ورود پلیکان‌های سفید و دیگر گونه‌های مهاجر عبوری و زمستان گذران، جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به طبیعت پارک می‌بخشد و نشان‌دهنده پویایی این بوم سازگان ارزشمند با اهمیت حفاظتی بالا در منطقه است.

در ایران دو گونه پلیکان زیست می‌کنند: پلیکان سفید و پلیکان خاکستری که هر دو این گونه‌ها در تالاب‌های استان گیلان دیده می‌شوند و تالاب بین‌المللی و پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی این گونه‌ها در استان به شمار می‌رود.