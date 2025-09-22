پخش زنده
امروز: -
برنامه «سلام خبرنگار» در بخش کتاب خود این هفته به مرور رویدادهای کتابی در حوزه دفاع مقدس، پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، این بخش از سلام خبرنگار ضمن بازخوانی برخی رویدادهای پیش رو یا در حال برگزاری به معرفی کتابهای مرتبط پرداخته است .
میترا لبافی (سردبیر گروه کتاب خبرگزاری صدا وسیما ) با حضور در استودیوی سلام خبرنگار ، مشروح این رویدادها را به این ترتیب اعلام کرد: خبر اول به کتاب «پاسیاد پسرخاک»اختصاص دارد .
همان کتابی که هفتههای گذشته ، مزین به تقریظ رهبر انقلاب شد. این کتاب به چاپ نوزدهم رسیده و در مدت کوتاهی تجدید چاپ شده است .
این کتاب و خبر مرتبط با آن ، حالا تیتر اول رسانههای کتابی شده با این عنوان که بعد از تقریظ با استقبال بیشتر مخاطبان مواجه شده است .
این کتاب به زندگی حجت الاسلام ابوترابی فرد سید آزادگان میپردازد .
کتاب ، کاری از انتشارات سوره مهره بوده و محمد قبادی آن را نوشته است .
***
اما خبر دیگر، به تجلیل از شهدای اقتدار در غرفه دارالتمکین در نمایشگاه کتاب بغداد اختصاص دارد .
این غرفه با قرار دادن تندیسهایی از شهدای مقاومت و اقتدار، یاد این شهدا را گرامی داشته است .
تندیسهایی از شهید حاجی زاده ، سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله و تعدادی دیگر از چهرههای جبهه مقاومت در کنار نقشهای خلاقانه از شهر غزه که تلاش دارد تا توجه مراجعه کنندگان را به مسئله فلسطین و مقاومت سوق بده. یکی از کتابهای جدید انتشارات داراالتمکین که به زبان عربی منتشر شده چهرهای متفاوت از سید حسن نصرالله را به مخاطب معرفی میکند و به ابعاد مختلف شخصیت ایشان در خانواده میپردازد .
بخش دیگری از فعالیتهای این ناشر به عرضه آثار در حوزه ادبیات مقاومت و ادبیات دینی اختصاص داره. از جمله کتابهای ایرانی دارتمکین کتاب پرفروش سلام برابراهیم است.
کتاب خاطرات سفیر نوشته نیلوفر شادمهری و معبد زیرزمینی از معصومه میرابوطالبی از دیگر کتابهایی است که در این غرفه ارائه شده است .
***
این هفته یک خبر هم در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت در این خصوص که: موج جدیدی از بایکوت نویسندگان حامی فلسطین در غرب شروع شده است .
به این صورت که برای نمونه خانم سالی رونی، نویسنده ایرلندی نتوانست به دلیل حمایت از گروه اقدام برای فلسطین، در اختتامیه جایزه ادبی معتبر اسکای آرتس شرکت کند.
از زمان ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین، بیش از ۱۶۰۰ نفر در ارتباط با این گروه بازداشت شدهاند. اینها نویسندگان و شاعرانی هستند که در ماههای اخیر تمام تلاش خود را کردهاند که صدایی از مردم فلسطین در جهان باشند.
***
خبر اول:کتاب «با سرودخوان جنگ در خطهی نام و ننگ» گزارشی مکتوب از سفر نادر ابراهیمی به جبهههای دفاع مقدس است. او به همراه گروهی از هنرمندان و فعالان صداوسیما گردشی در مناطق جنگی انجام میدهد و آن رار می نویسد .
نادر ابراهیمی ، از اندک نویسندگانی بود که فرصت مشاهده جنگ را از دست نداد و تلاش نمود قطرهای از این دریای حماسه را با قلم خود به ثبت رساند.
اینبرنامه با حضور و سخنرانی صابر امامی، نویسنده و پژوهشگر و شاگرد نادر ابراهیمی و مرتضی امیری، بهعنوان مجری کارشناس همراه است در انتشارات امیرکبیر بررسی خواهد شد.
***
امروز همچنین یک نشست نقد و بررسی رمان نوجوان با عنوان «بزرگ شدن در آتش» از تازههای نشر ۲۷ بعثت برگزار میشود.
این کتاب روایتگر داستان نوجوانانی است که در شرایط سخت اجتماعی و خانوادگی رشد میکنند و با چالشهای زندگی دست و پنجه نرم میکنند.
داستان، به شکلی جذاب و تأثیرگذار، مسیر بلوغ، تصمیمگیری و مواجهه با مشکلات را برای مخاطب نوجوان به تصویر میکشد و همزمان ارزشهای انسانی و اجتماعی را منتقل میکند. «بزرگ شدن در آتش» با روایت صمیمی و ملموس از زندگی نوجوانی در سالهای جنگ، تجربهای نزدیک از تأثیر جنگ بر خانوادهها و نوجوانان ارائه میدهد.
خواننده با دغدغهها، ترسها و امیدهای نوجوانی روبهرو میشود که ناچار است در شرایط بحرانی، مسئولیتپذیر و مقاوم باشد. «بزرگشدن در آتش» فرصتی است برای درک عمیقتر از تاریخ معاصر ایران و تجربه زیسته نوجوانانی که در سایهٔ جنگ، بزرگ شدند.
این اثر میتواند نگاه تازهای به مفهوم شجاعت، خانواده و بلوغ در شرایط دشوار ارائه دهد.
در این نشست، یوسف قوجق نویسنده کتاب، اصغر فکور منتقد ادبی، سید سجاد موسوی مجری و میزبان و جواد کلاته عربی مدیر انتشارات حضور خواهند داشت.