برداشت خرما از نخلستان های شهرستان قیروکارزین آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: این شهرستان با حدود ۱۰ هزار هکتار نخیلات بارور ۶ درصد خرمای کشور و ۴۰ درصد خرمای استان فارس را تولید میکند و بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید خرما در کشور و استان شناخته میشود.
وی افزود: زاهدی، هلیله، شاهانی، خاصویی و الوان از مهمترین ارقام خرمای این منطقه به شمار می روند که خرما زاهدی قیروکارزین به دلیل شرایط آب و هوایی منحصر به فرد این شهرستان، طعم شیرین و بازاپسندی بهتری نسبت به سایر خرماهای زاهدی دارد.
حیدری ادامه داد: خرمای زاهدی این شهرستان در مراکز سورتینگ درجهبندی و بستهبندی و به کشورهای پاکستان، افغانستان، روسیه و حوزه خلیج فارس صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: صادرات خرما علاوه بر رونق اقتصادی سبب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۵۰ هزار نفر شده است.
شهرستان قیر و کارزین در جنوب غربی استان فارس و در فاصله ۱۹۷ کیلومتری شیراز قرار دارد.